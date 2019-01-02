В ЛНР заподозрили Украину в подготовке новой провокации

Луганск, , 17:26 — REGNUM Власти Украины для введения нового военного положения в стране могут устроить очередную провокацию. Об этом, как передает «ЛуганскИнформЦентр», заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

«Порошенко (президент Украины Петр Порошенко) по указанию своих кураторов готовит очередную провокацию для повторного ввода военного положения (в стране)», — сказал Марочко.

По его словам, провокацию готовят для того, чтобы «отсрочить выборы» в стране и повысить рейтинг Порошенко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 26 ноября по 26 декабря в 10 областях Украины было введено военное положение. Причиной ввода военного положения послужили провокации трех кораблей ВМС Украины в территориальных российских водах.

Пограничники РФ были вынужденны задержать украинские судна, совершавшие опасные маневры.

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