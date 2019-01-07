ДНР: на Рождество режим прекращения огня был нарушен Украиной пять раз

Донецк, , 10:59 — REGNUM Пять раз нарушили «рождественское перемирие» боевики ВСУ за прошедшие сутки. Об этом 7 января сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

По данным СЦКК, за минувшие сутки зафиксировано пять случаев нарушений режима прекращения огня со стороны военнослужащих Украины.

В зоне обстрела украинских боевиков оказались поселок шахты Трудовская на западе Донецка, горловские поселки шахты 6−7 и Зайцево, а также село Саханка.

Как сообщил руководитель представительства ДНР в СЦКК Руслан Якубов, при обстрелах территории ДНР применялись гранатомёты, стрелковое и крупнокалиберное стрелковое оружие. Общее число боеприпасов, применённых военнослужащими ВСУ при обстрелах, составило пять единиц.

Жертв среди мирного населения и военнослужащих ДНР, а также повреждений инфраструктуры на данный момент зафиксировано не было.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, соглашение о так называемом «рождественском перемирии» — режиме полного прекращения огня в связи с новогодними и рождественскими праздниками, вступило в силу 29 декабря с 01:01 мск. Со времени вступления в силу, режим перемирия неоднократно нарушался украинскими военнослужащими.