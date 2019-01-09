В США учительница тащила ребенка-аутиста по полу на глазах учеников — СМИ

Луисвилл, США, , 10:05 — REGNUM Учительница начальных классов в одной из школ штата Кентукки была отстранена от работы после того, как на глазах учеников протащила девятилетнего ребенка-аутиста по коридору, сообщает NBC 9 января.

Инцидент был заснят камерой наблюдения, на записи видно, как учительница, держа мальчика за руку, волочет его по полу, в то время как другие ученики стоят вдоль стены и видят, что происходит. Учительница спрашивала ребенка, «не хочет ли он прогуляться».

В какой-то момент учительница пыталась заставить мальчика встать, а когда он отказался, она продолжила тащить его по полу.

По словам матери ученика, у ее сына диагностировали аутизм, синдром дефицита внимания и гиперактивности, посттравматическое стрессовое расстройство, гнев и депрессию:

«Когда посылаешь ребенка в школу, то ждешь, что он будет в безопасности. И меньше всего опасаешься из-за учителя».

По ее словам, ребенок находился в классе и выполнял задание, когда учительница потребовала от него сделать больше. Ребенок, напротив, хотел отдохнуть, учительница продолжила настаивать на дальнейшем выполнении задания, в итоге учительница схватила его за руки и выволокла из класса.

Инцидент изучали полиция, службы защиты детей и совет по стандартам образования штата. Ребенок переведен в другое учебное заведение, учительница сейчас в школе не работает и будет привлечена к суду по обвинению в нападении.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года сотруднице школы в штате Калифорния были предъявлены обвинения по шести пунктам за странную выходку во время урока. Среди обвинений, предъявленных женщине, есть обвинения в жестоком обращении с ребенком, в нападении, в нанесении телесных повреждений.