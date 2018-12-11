В США учитель арестована за неадекватное поведение на уроке — видео

Висейлия, США, , 10:49 — REGNUM 52-летней сотруднице одного из учебных заведений в городе Висейлия (США, Калифорния) предъявлены обвинения по шести пунктам за странную выходку во время урока, сообщает CNN.

5 декабря в сети появилась видеозапись с мобильного телефона, на которой преподаватель химии Маргарет Гисцингер усаживает своего ученика на стул и стрижет ему волосы, распевая национальный гимн США. После этого она гоняется с ножницами за другими учениками.

Как рассказали подростки прессе, столкнувшись с агрессивным поведением учителя, они обратились за помощью к дирекции школы. Женщина была арестована.

За время работы в школе Гисцингер дважды отстраняли от занятий за нарушения: на одну неделю в 2007 году и на две недели в 2016. Супруг арестованной, ознакомившись с видеозаписью, сказал, что такое поведение для нее нехарактерно и он не знает, чем его объяснить.

Среди обвинений, предъявленных женщине, есть обвинения в жестоком обращении с ребенком, в нападении, в нанесении телесных повреждений. По словам прокурора, ей грозит до 3,5 лет лишения свободы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре в США была арестована работавшая учительницей «Мисс Кентукки — 2014». Ей были предъявлены обвинения в совращении несовершеннолетнего школьника.

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