В Испании вызволили из рабства пять девушек из РФ и Украины

Гранада, Испания, , 03:54 — REGNUM Пять девушек из России и Украины освободили из сексуального рабства сотрудники Национальной полиции Испании. Девушек принуждали к проституции в ночном клубе Гранады, сообщает телеканал «Звезда».

Отмечается, что в развлекательном заведении провели обыск. Изъято огнестрельное оружие, деньги и марихуана. По подозрению в принуждении к проституции задержаны четыре человека, трое из них помещены под арест. Гражданство задержанных не раскрывается.

Девушки попадали в рабство, откликаясь на объявления в интернете. Злоумышленники предлагали им работать администраторами в отелях или аниматорами в клубах, однако по приезду девушек заставляли оказывать секс-услуги.

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