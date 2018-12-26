В Боливии освободили находившуюся 32 года в рабстве гражданку Аргентины

Буэнос-Айрес, , 08:39 — REGNUM Гражданка Аргентины, которая находилась 32 года в сексуальном рабстве в Боливии, была освобождена и вернулась домой, сообщает Clarin.

По данным издания, женщина была похищена в 1987 году в возрасте 13 лет и с тех пор находилась в Боливии. Она приехала в эту страну вместе со своей старшей сестрой по приглашению 50-летнего мужчины, с которым на тот момент её родственница состояла в близких отношениях.

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Однако спустя три месяца ее сестра поссорилась с мужчиной и вернулась обратно в Аргентину, оставив сестру в Боливии. По приезде она рассказала, что мужчина их обманул и заставил работать в публичном доме.

Женщину, которой сейчас уже 45 лет, нашли в одном из гаражей в городе Бермехо вместе с ее девятилетним сыном.

Как сообщало ИА REGNUM , по данным Международной организации труда, в настоящее время в мире насчитывается около 40 млн жертв различных форм рабства, из них 4,8 млн человек — жертвы сексуальной эксплуатации.

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