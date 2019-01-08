Более 20 человек пострадали от ожогов смертельно опасных медуз в Австралии

Канберра, , 10:08 — REGNUM 22 человека были госпитализированы после ожогов, полученных ими в результате контакта со смертельно опасной медузой ируканджи в штате Квинсленд в Австралии. Об этом 8 января сообщает телеканал SBS.

Как сообщила Австралийская Служба консультаций по вопросам медуз (AMSAS), количество пострадавших за первую неделю наступившего года в два раза превысило средний показатель за 10 лет наблюдений.

С начала декабря ушедшего года у берегов Австралии отмечается массовое скопление смертельно опасных медуз, таких как ируканджи и физалия («португальский кораблик»). От ожогов физалий в Квинсленде пострадали с 1 декабря по 7 января уже 22 282 человека, тогда как в прошлом году в такой же период количество пострадавших составило 6831 человек.

Директор AMSAS Лиза Гершвин пояснила, что ядовитые медузы обычно скапливаются в тропических водах севернее Австралии, но в данное время для медуз наиболее благоприятные погодные условия сложились возле побережья материка.

Сообщается, что 6 января была закрыта часть пляжей в городах Голд-Кост, Кулангатта и Саншайн-Кост. Предупреждены об опасности также жители островов Фрейзер, Уитсанди и города Кернса.

Власти призывают также остерегаться выброшенных на берег медуз вдоль всей береговой линии штата Квинсленд.

Нашествие ядовитых медуз наблюдалось ранее у берегов Италии. Как сообщало ИА REGNUM, на пляжах итальянского региона Апулия наблюдалось массовое скопление кубомедуз, чьи ожоги могут стать смертельными для человека.

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