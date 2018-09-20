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На итальянских пляжах случилось нашествие ядовитых кубомедуз

Происшествия

Несъеденные рыбой медузы решили заглянуть на огонек

На итальянских пляжах случилось нашествие ядовитых кубомедуз
Jan Bielecki, Alexander K. Zaharoff, Nicole Y. Leung, Anders Garm, Todd H. Oakley
Кубомедуза

Бари, Италия, 20 сентября 2018, 05:04 — REGNUM  В летнем сезоне на пляжах итальнского региона Апулия наблюдается массовое нашествие ядовитых кубомедуз, сообщает издание Ambienteambienti.

В частности, как отмечает издание, медузы облюбовали пляжи у мыса Гаргано, в лагуне Варано и в Бари. Ученые предполагают, что кубомедузы сильно размножились из-за промыслового вылова рыбы, которая таких медуз употребляет в пищу.

В связи с этим власти предостерегают туристов от купания ночью, так как искусственное освещение со стороны пляжа манит кубомедуз.

Отметим, что группа кубомедуз включает в себя 20 видов, которые населяют теплые моря. Они быстро плавают и легко маневрируют под водой. Сами медузы имеют форму конуса или бутылки. Некоторые виды таких медуз очень опасны для человека: ожоги, вызываемые их стрекательными клетками, могут быть для человека смертельны.

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