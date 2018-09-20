На итальянских пляжах случилось нашествие ядовитых кубомедуз

Бари, Италия, , 05:04 — REGNUM В летнем сезоне на пляжах итальнского региона Апулия наблюдается массовое нашествие ядовитых кубомедуз, сообщает издание Ambienteambienti.

В частности, как отмечает издание, медузы облюбовали пляжи у мыса Гаргано, в лагуне Варано и в Бари. Ученые предполагают, что кубомедузы сильно размножились из-за промыслового вылова рыбы, которая таких медуз употребляет в пищу.

В связи с этим власти предостерегают туристов от купания ночью, так как искусственное освещение со стороны пляжа манит кубомедуз.

Отметим, что группа кубомедуз включает в себя 20 видов, которые населяют теплые моря. Они быстро плавают и легко маневрируют под водой. Сами медузы имеют форму конуса или бутылки. Некоторые виды таких медуз очень опасны для человека: ожоги, вызываемые их стрекательными клетками, могут быть для человека смертельны.

Читайте ранее в этом сюжете: В Новой Зеландии на берег выбросило самую большую в мире медузу