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В порту на востоке Китая произошло столкновение двух судов

Происшествия

Идёт поисково-спасательная операция

Нинбо, Китай, 7 января 2019, 13:07 — REGNUM  Столкновение двух судов произошло в порту Шипу уезда Сяншань города Нинбо в провинции Чжэцзян на востоке Китая. Об этом 7 января сообщил новостной портал «Чжунго синьвэньван».

Столкновение произошло вечером 6 января. Рыболовецкое судно, возвращавшееся в порт, столкнулось с грузовым судном, направлявшимся в открытое море. В результате кораблекрушения в воде оказались пять членов жкипажа грузового судна.

На данный момент в результате поисково-спасательной операции удалось спасти одного из членов экипажа, ещё четверо считаются пропавшими без вести. Поиски людей продолжаются.

Местными властями начато расследование причин и обстоятельств произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о крушении судна под флагом Китая в Южно-Китайском море в районе островов Наньши (Спратли). В результате кораблекрушения пропали без вести три члена экипажа.

Читайте ранее в этом сюжете: Три моряка пропали без вести в результате крушения грузового судна

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Кораблекрушения
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