В порту на востоке Китая произошло столкновение двух судов

Нинбо, Китай, 7 января 2019, 13:07 — REGNUM Столкновение двух судов произошло в порту Шипу уезда Сяншань города Нинбо в провинции Чжэцзян на востоке Китая. Об этом 7 января сообщил новостной портал «Чжунго синьвэньван».
Столкновение произошло вечером 6 января. Рыболовецкое судно, возвращавшееся в порт, столкнулось с грузовым судном, направлявшимся в открытое море. В результате кораблекрушения в воде оказались пять членов жкипажа грузового судна.
На данный момент в результате поисково-спасательной операции удалось спасти одного из членов экипажа, ещё четверо считаются пропавшими без вести. Поиски людей продолжаются.
Местными властями начато расследование причин и обстоятельств произошедшего.
Ранее ИА REGNUM сообщало о крушении судна под флагом Китая в Южно-Китайском море в районе островов Наньши (Спратли). В результате кораблекрушения пропали без вести три члена экипажа.
Читайте ранее в этом сюжете: Три моряка пропали без вести в результате крушения грузового судна