Три моряка пропали без вести в результате крушения грузового судна

Пекин, , 14:05 — REGNUM Три члена команды китайского грузового судна пропали без вести в результате кораблекрушения в районе островов Наньша (Спратли) в Южно-Китайском море. Об этом 5 января сообщает газета China Daily.

На борту затонувшего грузового судна находились 11 человек экипажа. По информации, полученной от управления по обеспечению безопасности на море южной провинции Гуандун, восемь моряков удалось спасти, поиски ещё троих продолжаются.

К месту бедствия властями Китая были направлены 13 патрульных катеров береговой охраны. Поиски пропавших затруднены вследствие густого тумана в месте проведения поисково-спасательных работ.

Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о столкновении рыболовецкого судна с сухогрузом, которое произошло у берегов Китая, в морской акватории уезда Пинтань.

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