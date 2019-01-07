Шесть человек погибли в результате ДТП в штате Кентукки в США

Лексингтон, США, , 09:18 — REGNUM Шесть человек, в том числе трое детей, погибли в результате автоаварии в штате Кентукки в США. б этом 7 января сообщил телеканал WKYT.

По информации от телеканала, джип с семьёй Аббас из пяти человек, проживавшей в штате Мичиган и возвращавшейся домой после отдыха во Флориде, столкнулся с пикапом возле города Лексингтон, штат Кентукки.

Столкновение произошло около 02:30 утра по местнму времени (10:30 мск). В джип семьи Аббас врезался пикап, выехавший на полосу встречного движения. В результате столкновения произошло возгорание внедорожника.

Погибли все, находящиеся во внедорожнике, члены семьи, в том числе дети 13-ти, 14-ти и семи лет. также погиб и водитель пикапа, спровоцировавший столкновение автомобилей.

По предварительной информации, водитель пикапа находился в состоянии алкогольного опьянения.

В данное время продолжается расследование причин и обстоятельств ДТП.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ДТП в Польше, в районе Домостова, где в результате столкновения грузового автомобиля с легковым погибли два человека, супружеская пара. Их дети, находившиеся с ними в автомобиле, получили травмы. неопасные для жизни и были госпитализированы.

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