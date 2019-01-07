Понедельник, 7 Января 2019 года
00:44:38 МСК

В Польше попал в аварию автобус с белорусскими туристами

Происшествия

Водитель пытался избежать столкновения с грузовиком

Жешув, Польша, 7 января 2019, 00:43 — REGNUM  Авария с участием автобуса с белорусскими туристами произошла в Подкарпатском воеводстве Польши. Погибли два человека, говорится в сообщении, опубликованном полицией польского региона.

ДТП случилось на дороге в районе местности Домостова. Грузовой автомобиль с полуприцепом столкнулся с легковым Hyundai, при этом водитель туристического автобуса, избегая столкновения с грузовиком, съехал в кювет.

По предварительным данным, авария произошла из-за водителя грузовика — румынского гражданина, который потерял управление транспортным средством. В автомобиле Hyundai ехала супружеская пара с двумя детьми. Оба взрослых погибли, дети госпитализированы с травмами, неопасными для жизни.

В автобусе находились 56 человек, никто из них не пострадал.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2018 года в Подкарпатском воеводстве Польши перевернулся экскурсионный автобус с украинскими туристами. Погибли три человека, более 50 пострадали, 13 из них потребовалась госпитализация.

Читайте также: В Польше в ДТП с автобусом погибли 3 человека

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Аварии пассажирского автотранспорта
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить