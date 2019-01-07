В Польше попал в аварию автобус с белорусскими туристами

Жешув, Польша, , 00:43 — REGNUM Авария с участием автобуса с белорусскими туристами произошла в Подкарпатском воеводстве Польши. Погибли два человека, говорится в сообщении, опубликованном полицией польского региона.

ДТП случилось на дороге в районе местности Домостова. Грузовой автомобиль с полуприцепом столкнулся с легковым Hyundai, при этом водитель туристического автобуса, избегая столкновения с грузовиком, съехал в кювет.

По предварительным данным, авария произошла из-за водителя грузовика — румынского гражданина, который потерял управление транспортным средством. В автомобиле Hyundai ехала супружеская пара с двумя детьми. Оба взрослых погибли, дети госпитализированы с травмами, неопасными для жизни.

В автобусе находились 56 человек, никто из них не пострадал.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2018 года в Подкарпатском воеводстве Польши перевернулся экскурсионный автобус с украинскими туристами. Погибли три человека, более 50 пострадали, 13 из них потребовалась госпитализация.

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