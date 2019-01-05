Суббота, 5 Января 2019 года
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Во Франции на трассе столкнулись 18 автомобилей

Происшествия

Среди пострадавших один ребёнок

Париж, 5 января 2019, 17:33 — REGNUM  Минимум восемь человек пострадали в результате столкновения 18 автомобилей во Франции. Об этом 5 января сообщило Agence France-Presse (AFP).

Массовое ДТП произошло на юго-западе Франции в департаменте Жиронда. Сообщается, что среди пострадавших — ребёнок четырёх лет.

По информации AFP, на трассе столкнулись 15 легковых и три грузовых автомобиля. Причиной ДТП стала гололедица.

В настоящее время на месте автопроисшествия работают спасательные службы.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ДТП в Самарской области с участием трёх автотранспортных средств, в результате которого погибли три человека, ещё трое пострадали.

Читайте ранее в этом сюжете: В Самарской области в ДТП погибли три человека

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Дорожно-транспортные происшествия
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