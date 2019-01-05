Во Франции на трассе столкнулись 18 автомобилей

Париж, , 17:33 — REGNUM Минимум восемь человек пострадали в результате столкновения 18 автомобилей во Франции. Об этом 5 января сообщило Agence France-Presse (AFP).

Массовое ДТП произошло на юго-западе Франции в департаменте Жиронда. Сообщается, что среди пострадавших — ребёнок четырёх лет.

По информации AFP, на трассе столкнулись 15 легковых и три грузовых автомобиля. Причиной ДТП стала гололедица.

В настоящее время на месте автопроисшествия работают спасательные службы.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ДТП в Самарской области с участием трёх автотранспортных средств, в результате которого погибли три человека, ещё трое пострадали.

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