В Самарской области в ДТП погибли три человека

Самара, , 16:17 — REGNUM В Самарской области столкнулись три транспортных средства — автомобиль Skoda, внедорожник Toyota и грузовик MAN. Об этом ТАСС сообщили в ГИБДД.

ДТП произошло в субботу, 5 января, на 1164 км трассы М-5 «Урал». По последним данным, в результате инцидента погибли три человека, еще трое пострадали.

«Водитель машины Skoda при обгоне … столкнулся с внедорожником Toyota, который от удара врезался в грузовик MAN», — сказал источник в Госавтоинспекции.

В настоящее время выясняются подробности данного происшествия.

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