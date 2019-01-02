Трое детей погибли при пожаре в Брянской области

Брянск, , 10:36 — REGNUM Трое детей погибли в результате пожара в жилом частном доме в Карачевском районе Брянской области. Об этом сообщает 2 января новостной портал «БрянскToday».

Сообщение о пожаре поступило в дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Брянской области в 22:56 мск. Возгорание произошло в частном доме в посёлке Бережок Карачевского района.

Пожарные расчёты прибыли на место вызова через 8 минут после получения информации о пожаре, в 22:04 мск. На месте было установлено, что горит жилой дом, площадь возгорания составила 45 кв. метров.

На месте пожара работали пожарные расчёты в составе двух автоцистерн, кроме того, для ликвидации пожара былп привлечена автоцистерна войсковой части 93 585.

Пожар был локализован в 00:03, а в 00:39 пожар удалось ликвидировать полностью.

На месте пожара были обнаружены трое погибших детей. Ещё три человека, в том числе один ребёнок, были госпитализированы в центральную районную больницу.

На месте трагедии работают специалисты. Ведутся работы по установлению причины пожара.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели двух человек в результате пожара в многоквартирном жилом доме в Нижнем Тагиле.

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