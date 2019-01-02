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В Нижнем Тагиле в результате пожара в квартире погибли два человека

Происшествия

Ещё двое пострадали

Нижний Тагил, Свердловская область, 2 января 2019, 07:54 — REGNUM  В Нижнем Тагиле в результатет пожара в многоквартирном жилом доме погибли два человека. Об этом сегодня, 2 января, сообщает пресс-служба главного управления МЧС по Свердловской области.

Пожар произошел в квартире на третьем этаже 5-этажного жилого дома на улице Щорса. Из здания были эвакуированы 15 человек. При пожаре погибли два человека. Их личности устанавливаются. Ещё два человека получили отравление продуктами горения. Пострадавшие были госпитализированы в токсикологический центр Нижнего Тагила.

В тушении пожара задействованы шесть единиц техники, 18 человек личного состава.

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Пожары в жилых домах
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