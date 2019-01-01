Число погибших от дождей и оползней на Филиппинах достигло 75 человек

Манила, , 11:44 — REGNUM 75 человек поигбло в результате сильных ливней и вызванных ими оползней и наводнений на Филиппинах. Об этом 1 января сообщил телеканал ABS-CBN.

По словам представителя Национального совета по снижению рисков и управлению катастрофами (NDRRMC) Эдгара Посадаса, 59 погибших из 75 были обнаружены в Бикольском регионе, 13 погибших найдены в регионе Восточные Висайи и ещё три человека погибли в других регионах Филиппин.

Кроме того, 16 человек числятся пропавшими без вести. Всего стихией были затронуты 45 348 семей из 206 районов в различных регионах страны.

Опубликована предварительная оценка ущерба, нанесённого стихией. Общая сумма ущерба, нанесённого сельскому хозяйству страны составляет, по предварительным подсчётам, 242 миллиона фунтов стерлингов.

Продолжаются спасательно-восстановительные работы. На сегодняшний день восстановлено энергоснабжение в 12 из 67 городов и муниципалитетов, пострадавших от ливней.

Ранее ИА REGNUM сообщалоо 61 погибшем в результате удара стихии на Филиппинах.

Напомним, что Страна оказалась во власти тропической депрессии «Усман» с 26 декабря ушедшего года. Влияние депрессии продолжалось вплоть до 30 декабря, но затяжные дожди, вызванные ею, продолжаются на Филиппинах до сих поре.

Читайте ранее в этом сюжете: Более 60 человек погибли на Филиппинах в результате ливней