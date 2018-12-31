Более 60 человек погибли на Филиппинах в результате ливней

Манила, , 10:18 — REGNUM 61 человек погиб на Филиппинах в результате ливней и оползней. Об этом 31 декабря сообщила газета Philippine Star.

Затяжные ливни на Филиппинах и вызванные ими оплзни и наводнения — результат влияния тропической депрессии «Усман».

Больше всего людей погибло в Бикольском регионе, ещё 11 жертв стихии были обнаружены в регионе Восточные Висайи. 18 человек числятся пропавшими без вести.

Поисковые и спасательные операции продолжаются во всех населённых пунктах, затронутых стихией.

Сообщается, что тропическая депрессия «Усман» покинула Филиппины вечерос 30 декабря, но в некотрых регионах страны продолжают идти затяжные ливни.

Напомним, что Филиппины оказались во власти тропических ливней с 26 декабря. Органы местного самоуправления заранее эвакуировали более 2,5 тысяч человек из регионов, затронутых стихией. Люди были размещены в спциально созданных эвакуационных центрах и обеспечены всем необходимым.