Землетрясение магнитудой 6,1 зафиксировано у берегов Аляски

Джуно , США, , 07:44 — REGNUM Землетрясение манитудой 6,1 было зафиксировано сейсмологами у берегов Аляски. Об этом 31 декабря сообщила Геологическая служба США (USGS).

Подземные толчки были зафиксированы рано утром 31 декабря, в 05:35 мск.

Ближайшим к эпицентру населённым пунктом был город Колд-Бей с населением около 100 человек. Эпицентр подземных толчков располагался в 116 км на юго-восток от города.

Очаг подземной стихии располагался на глубине 26,9 километров.

О пострадавших и разрушениях не сообщалось. Об угрозе цунами информация не поступала.

Напомним, что ИА REGNUM сообщало о землетрясении на Аляске, которое произошло 30 ноября. Сила толчков составила 7,1 балла. После землетрясения президент США Дональд Трамп ввёл на Аляске режим чрезвычайной ситуации. 1 декабря произошло ещё одно землетрясение, магнитудой 5.2, кроме того, жители Аляски ощутили серию афтершоков.

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