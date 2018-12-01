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На Аляске произошло ещё одно землетрясение

Происшествия

Мощное землетрясение на Аляске также произошло накануне 30 ноября

Анкоридж, США, 1 декабря 2018, 13:25 — REGNUM  На Аляске произошло ещё одно землетрясение магнитудой 5,2. Об этом сегодня, 1 декабря, сообщает Геологическая служба США (USGS).

Подземные толчки были зафиксированы в 10:57 по московскому времени. Эпицентр землетрясения находился в 17 километрах северо-западнее Анкориджа. Очаг подземных толчков залегал на глубине 39 км.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 ноября на Аляске произошло землетрясение магнитудой 7,1. Очаг подземных толчков находился в 27 км северо-западнее Анкориджа.

После первого землетрясения президент США Дональд Трамп ввел на Аляске режим чрезвычайной ситуации. Была объявлена угроза цунами, но волна не образовалась.

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Землетрясения
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