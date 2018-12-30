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Ушел из жизни режиссер Ринго Лэм

Происшествия

Причины смерти режиссера пока неизвестны

Ушел из жизни режиссер Ринго Лэм
May S. Young
Ринго Лэм

Гонконг, Китай, 30 декабря 2018, 20:36 — REGNUM  В Китае на 64-м году жизни скончался режиссер, продюсер и актер Ринго Лэм, известный по фильму «Город в огне». Об этом сообщает South China Morning Post со ссылкой на свои источники.

Трагедия произошла в субботу, 29 декабря, в городе Ма Он-Шане.

«Гонконгский режиссер Ринго Лэм… был найден мертвым в своем доме», — передает вещатель.

Причины смерти режиссера пока неизвестны. Сотрудники полиции, прибывшие на место происшествия, не нашли ничего подозрительного.

Издание отмечает, что в последние дни Ринго Лэм болел гриппом и принимал без консультации врачей лекарства.

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