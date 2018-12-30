Скончалась Джун Уитфилд

Лондон, , 14:58 — REGNUM В возрасте 93 лет умерла известная британская актриса Джун Уитфилд, сообщает 30 декабря The Sun.

Будущая звезда родилась в 1925 году, а ее выдающаяся карьера началась в 40-е годы, тогда она начала выступать на радио. Впервые на телеэкран Уитфилд попала в 50-х годах, где быстро снискала известность.

Напомним, за свою карьеру актриса сыграла более 60 ролей в театре и кино. Наиболее известна она по таким сериалам как «Друзья», «Чисто английское убийство», «Доктор Кто», «Мисс Марпл Агаты Кристи».

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