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Скончалась Джун Уитфилд

Культура

Актриса умерла в возрасте 93 лет

Лондон, 30 декабря 2018, 14:58 — REGNUM  В возрасте 93 лет умерла известная британская актриса Джун Уитфилд, сообщает 30 декабря The Sun.

Будущая звезда родилась в 1925 году, а ее выдающаяся карьера началась в 40-е годы, тогда она начала выступать на радио. Впервые на телеэкран Уитфилд попала в 50-х годах, где быстро снискала известность.

Напомним, за свою карьеру актриса сыграла более 60 ролей в театре и кино. Наиболее известна она по таким сериалам как «Друзья», «Чисто английское убийство», «Доктор Кто», «Мисс Марпл Агаты Кристи».

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