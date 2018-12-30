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В Башкирии убиты двое детей

Происшествия

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают причины трагедии

Уфа, 30 декабря 2018, 16:09 — REGNUM  По факту обнаружения тел двух детей (одиннадцати и двух лет) с признаками насильственной смерти в одном из домов в Башкирии возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пп. «а», «в» ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса РФ. Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по республике.

Трагедия произошла на днях в Нуримановском районе. По версии следствия, убийство совершила женщина (мать детей), которая затем попыталась поджечь дом.

«Супруг женщины, вернувшись домой с работы, успел вывести ее из дома», — говорится в сообщении.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают причины трагедии.

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Убийства и жестокое обращение с детьми
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