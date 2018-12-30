В Башкирии убиты двое детей

Уфа, , 16:09 — REGNUM По факту обнаружения тел двух детей (одиннадцати и двух лет) с признаками насильственной смерти в одном из домов в Башкирии возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пп. «а», «в» ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса РФ. Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по республике.

Трагедия произошла на днях в Нуримановском районе. По версии следствия, убийство совершила женщина (мать детей), которая затем попыталась поджечь дом.

«Супруг женщины, вернувшись домой с работы, успел вывести ее из дома», — говорится в сообщении.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают причины трагедии.

Читайте также: Смертельная ревность: в Подмосковье в один день погибли пять человек

А также: В Ростове-на-Дону пожилая женщина подозревается в убийстве родственников