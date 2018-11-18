Смертельная ревность: в Подмосковье в один день погибли пять человек

Видное, Московская область, , 00:48 — REGNUM Два массовых убийства на почве ревности произошли в Московской области 17 ноября. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления СКР.

В городе Видном в одной из квартир нашли мертвыми мужчину и женщину, еще один мужчина был ранен в голову и скончался в больнице. По факту происшествия возбуждено уголовное дело об убийстве двух человек.

По предварительным данным, к хозяйке квартиры пришел бывший муж. В гостях у женщины находился родственник экс-супруга. На почве ревности произошел конфликт: пришедший расправился с бывшей женой и гостем, после чего совершил суицид.

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Вторая драма разыгралась в Солнечногорском районе. В поселке Поварово были убиты женщина 1972 года рождения и мужчина 1949 года рождения. Еще один мужчина госпитализирован с ранениями.

В преступлении подозревают раненого мужчину, хозяина частного дома 1963 года рождения. Он и его сожительница принимали в гостях знакомых, однако в какой-то момент также по причине ревности произошла ссора. Хозяин нанес смертельные ранения гостю и гостье, после чего попытался покончить с собой. Возбуждено уголовное дело об убийстве двух человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Луховицком районе Подмосковья задержали подозреваемого в тройном убийстве. По предварительным данным, мужчина в ходе бытовой ссоры убил супругов-пенсионеров и их сына, с которыми употреблял спиртные напитки.

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