В Ростове-на-Дону пожилая женщина подозревается в убийстве родственников

Ростов-на-Дону, , 14:47 — REGNUM В Ростове-на-Дону 71-летняя местная жительница подозревается в убийстве трех человек, сообщает 19 ноября пресс-служба регионального следственного управления СКР.

По данным ведомства, 17 ноября в одной из квартир жилого дома были обнаружены тела мужчины 1937 года рождения, женщины 1982 года рождения и ее сына 2010 года рождения с признаками насильственной смерти.

«За совершение преступления задержана 71-летняя жительница Ростова-на-Дону», — говорится в сообщении.

Отмечается, что потерпевшие и подозреваемая являлись родственниками и проживали в одной квартире. Мотив преступления — длительные неприязненные отношения на бытовой почве.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство»). В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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