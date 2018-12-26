Уголовное дело на директора «Коммунальных технологий» в Чувашии: детали

Чебоксары, , 14:23 — REGNUM В Чувашии завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора ООО «Коммунальные технологии» (КТ). Ему предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями, уклонении от погашения кредиторской задолженности и неисполнении решений суда. Об этом ИА REGNUM сообщил старший помощник руководителя следственного управления СКР по Чувашии Олег Дмитриев.

Следствие полагает, что с августа 2015 года по июнь 2016 года из-за действий обвиняемого «Коммунальным технологиям» фактически дважды были оплачены услуги юридической фирмы, в интересах которой он действовал. Экономически необоснованные расходы, по оценке следствия, составили около 24 млн рублей

«Это лишило «Коммунальные технологии» выполнить обязательства перед муниципальным бюджетным учреждением «Управлением ЖКХ и благоустройства» города Чебоксары по текущему, капитальному ремонту и обслуживанию арендуемого имущества в 2016 году. Это, в свою очередь, вызвало аварийные ситуации и систематические функциональные отказы теплоснабжения населения города Чебоксары, привело к частичной утрате платежеспособности КТ и увеличило размер его кредиторской задолженности», — говорят в следственном управлении.

Согласно материалам дела, с июля 2017 по май 2018 года обвиняемый уклонялся от погашения кредиторской задолженности на сумму более 500 млн рублей, которую КТ обязано было выплатить на основании вступивших в законную силу решений Арбитражного суда Чувашии в пользу трёх контрагентов, а также от исполнения ещё двух судебных решений.

В настоящее время договор между МБУ «Управление ЖКХ и благоустройства» и КТ расторгнут. Судом наложен арест на принадлежащую квартиру злоумышленнику и денежные средства на банковском счете.

Генерального директора КТ обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями»), ст. 177 УК РФ («Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности» — три эпизода) и ст. 315 УК РФ («Злостное неисполнение служащим коммерческой организации вступивших в законную силу решений суда» — два эпизода). Дело направлено в суд.

Факты противоправной деятельности выявлены в результате оперативного взаимодействия с органами прокуратуры, УФСБ и УФССП по Чувашии.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, КТ была зарегистрирована в ноябре 2003 года, начала осуществлять «основную операционную деятельность с 2006 года». В настоящее время в отношении КТ идёт процедура наблюдения. С 1 сентября 2018 года прекращена деятельность по теплоснабжению в Чебоксарах, а с 1 ноября — по передаче тепловой энергии в Новочебоксарске. Прекращение деятельности связано с расторжением на основании решений Арбитражного суда Чувашии договоров аренды «по причине просрочки внесения арендных платежей за пользование муниципальным теплосетевым имуществом».

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