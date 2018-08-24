В прокуратуре Чувашии прокомментировали уголовные дела в отношении КТ

Чебоксары, , 17:55 — REGNUM В Чувашии по итогам проверок в ООО «Коммунальные технологии» возбуждено два уголовных дела. В настоящее время проводится финансово-экономическая экспертиза, которая установит размер ущерба. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 24 августа, заявил на брифинге первый заместитель прокурора Чувашии Александр Евграфов.

По данным надзорного ведомства, органами следствия расследуются два уголовных дела, возбуждённых по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями»). Одно дело расследует следственное управление СКР по Чувашии, другое — следственное управление регионального МВД.

«Уголовные дела возбуждены в конце 2017 года. Пока конкретные фигуранты не определены. Производится финансово-экономическая экспертиза, которая уточнит размер ущерба», — сообщил Александр Евграфов.

По данным прокуратуры, речь идёт о юридических услугах, для оказания которых была привлечена сторонняя организация, и невыполнении обязательств по оплате поставок газа. В первом случае ущерб предварительно оценён в 39,6 млн рублей.

«По уголовным делам проводится предварительное следствие с целью установления лиц, причастных к совершению преступлений», — говорят в прокуратуре Чувашии.

Отметим, что в отношении ООО «Коммунальные технологии» введено внешнее наблюдение.