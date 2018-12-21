Долги на 3,5 млрд: кредиторы КТ в Чувашии приняли решение

Чебоксары, , 09:25 — REGNUM В Чувашии прошло собрание кредиторов ООО «Коммунальные технологии» (КТ), в отношении которого введена процедура наблюдения. В нём приняли участие кредиторы, перед которыми у КТ сложился общий долг в сумме 911 млн рублей, самые крупные кредиторы — газовики и банкиры. Кроме того, текущая задолженность составляет 2 483 млн рублей. В ходе заседания большинство кредиторов выступило за признание КТ, которая ранее обеспечивала теплом дома в Чебоксарах и Новочебоксарске, банкротом, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Согласно документу, в заседании приняли участие представители шести кредиторов, на которых приходится 98,86% голосов от числа кредиторов, в сумме это — 911 613 472,9 рублей. Из них самыми крупными кредиторами являются ООО «Газпром Межрегионгаз Чебоксары» (429 503 992,03 рублей), ПАО «Сбербанк России» (340 392 254,34 рублей) и ПАО «Саровбизнесбанк» (138 660 047,75 рублей).

«На дату проведения собрания кредиторов предъявлено требований кредиторов и на основании определений Арбитражного суда Чувашии в третью очередь реестра требований кредиторов в части основного долга включено требований на общую сумму 922 138 900,60 рублей», — отмечается в документе.

Представители КТ предложили рассмотреть в числе дополнительных вопросов возможность заключения мирового соглашения в деле о банкротстве. Представители Сбербанка предложили объявить перерыв в заседании собрания кредиторов до 21 декабря «для ознакомления с представленным должником планом восстановления платёжеспособности и формирования правовой позиции, в том числе по вопросу возможности заключения мирового соглашения». Газовики выступили против объявления перерыва.

КТ была зарегистрирована в ноябре 2003 года, начала осуществлять «основную операционную деятельность с 2006 года». В документе отмечается, что обществом с 1 сентября 2018 года прекращена деятельность по теплоснабжению в Чебоксарах, а с 1 ноября — по передаче тепловой энергии в Новочебоксарске. Уточняется, что прекращение деятельности связано с расторжением на основании решений Арбитражного суда Чувашии договоров аренды «по причине просрочки внесения арендных платежей за пользование муниципальным теплосетевым имуществом».

«На текущую дату обществом все муниципальное теплосетевое имущество, находившееся в аренде, возвращено собственникам имущества в целях сохранения бесперебойности, надёжности и качества теплоснабжения потребителей г. Чебоксары и г. Новочебоксарске. По состоянию на декабря 2018 года ООО «Коммунальные технологии» осуществляет передачу электрической энергии в г. Чебоксары, г. Цивильск, г. Мариинский Посад.

В настоящее время текущая задолженность предприятия (без учёта сумм, включённых и подлежащих включению в реестр требований кредиторов) составляет 2 483 млн рублей. В среднем ежемесячная выручка по осуществляемым обществом видам деятельности (после прекращения деятельности по теплоснабжению) в среднем оценивается в размере от 40 до 47 млн рублей.

Выявлены признаки преднамеренного банкротства, анализ будет продолжаться и в ходе конкурсного производства», — говорится в документе.

В отчёте временного управляющего отмечается, что «по результатам проведённого анализа восстановление платёжеспособности невозможно». И со ссылкой на заявление руководителя КТ говорится, что «сформирован работоспособный коллектив, и общество имеет возможность восстановить платёжеспособность, необходимо взыскать убытки, вызванные установлением неправомерных тарифов, и общество сможет рассчитаться по долгам».

Кредиторы проголосовали против введения финансового оздоровления предприятия, внешнего управления и против заключения мирового соглашения между должником и кредиторами.

В документе поясняется, что руководство КТ предложило «примерные условия мирового соглашения», где предусмотрено, что погашение задолженности перед кредиторами и текущая задолженность производится в течение трёх лет. В КТ также отмечают, что до настоящего времени не завершено рассмотрение споров о взыскании убытков от «установления незаконных тарифов в размере более 2012 млн рублей».

По итогам обсуждения большинство кредиторов выступило за обращение в Арбитражный суд Чувашии с ходатайством о признании «Коммунальных технологий» банкротом и открытии конкурсного производства.