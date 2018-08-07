Вторник, 7 Августа 2018 года
12:29:08 МСК

Индонезийский шаман в течение 15 лет удерживал ребенка в рабстве

Происшествия

Девочка была похищена в 12 лет

Джакарта, 7 августа 2018, 11:31 — REGNUM  Пожилой индонезийский шаман обвиняется в том, что на протяжении 15 лет удерживал девочку в сексуальном рабстве, сообщает 7 августа Reuters.

Ребенок попал в рабство в возрасте 12 лет и, будучи обманутым и похищенным шаманом, который использовал веру в предрассудки девочки, подвергался сексуальным издевательствам.

Напомним, Индонезия является крупнейшей мусульманской страной в мире, тем не менее в некоторых глубинных ее районах до сих пор распространены архаичные анимистические представления, используя веру в которые, преступник и совершал свои преступления.

Читайте ранее в этом сюжете: «Колониальные империи пали, но отношение Запада к Востоку не изменилось»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Изнасилования
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить