Индонезийский шаман в течение 15 лет удерживал ребенка в рабстве

Джакарта, , 11:31 — REGNUM Пожилой индонезийский шаман обвиняется в том, что на протяжении 15 лет удерживал девочку в сексуальном рабстве, сообщает 7 августа Reuters.

Ребенок попал в рабство в возрасте 12 лет и, будучи обманутым и похищенным шаманом, который использовал веру в предрассудки девочки, подвергался сексуальным издевательствам.

Напомним, Индонезия является крупнейшей мусульманской страной в мире, тем не менее в некоторых глубинных ее районах до сих пор распространены архаичные анимистические представления, используя веру в которые, преступник и совершал свои преступления.

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