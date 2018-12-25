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Высота цунами в Индонезии достигала от 2 до 5 метров — СМИ

Происшествия

По последним данным, в результате цунами в Индонезии погибли 429 человек

Джакарта, 25 декабря 2018, 14:06 — REGNUM  Национальное агентство по борьбе со стихийными бедствиями в Индонезии получило противоречивую информацию о высоте цунами в Зондском проливе, обрушившемся на регионы Бантен и Лампунг, сообщает информационный портал Detik.

«По некоторым данным высота цунами составляла 2 метра, но есть также и те, кто говорит, что в районах вокруг Сумур, Танджунг Лесунг, Чигеулис высота цунами достигала 5 метров», — заявил официальный представитель агентство по борьбе со стихийными бедствиями в Индонезии Сутопо Пурво Нугрохо.

Известно, что на побережье Чарита (провинция Бантен) высота цунами составляла 2−2,5 метра.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель агентство по борьбе со стихийными бедствиями Сутопо Пурво Нугрохо объявил новые данные о погибших и пострадавших в Индонезии. По его словам, число погибших от удара стихии достигло 429 человек, 1485 человек получили ранения.

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Стихийные бедствия в Индонезии
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