Число жертв цунами в Индонезии превысило 420 человек

Джакарта, , 10:51 — REGNUM Официальный представитель агентства по борьбе со стихийными бедствиями в Индонезии Сутопо Пурво Нугрохо объявил новые данные о погибших и пострадавших в результате цунами в Зондском проливе между островами Ява и Суматра в Индонезии, сообщает CNBC Indonesia.

Согласно данным на 25 декабря 13:00 по местному времени, число погибших достигло 429 человек, 1485 человек получили ранения, а число объявленных пропавшими без вести составило 154 человека.

«16 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома и число беженцев растет», — отметил Сутопо Пурво Нугрохо.

Кроме того, в пострадавших от цунами районах сильно разрушена инфраструктура, а именно 882 жилых дома, 73 отеля или виллы, 60 торговых точек, 434 лодки и 24 автомобиля.

Известно, что в провинции Бантен, в частности в районе Пандегланг, погибло 290 человек и 1143 получили ранения. В провинции Лампунг погибли 108 человек и 279 получили ранения.

По этой причине чрезвычайное положение в Пандегланге будет введено с 23 декабря по 7 января 2019 года, в то время как в Лампунге с 23 по 29 декабря 2018 года.

Как передавало ИА REGNUM, цунами обрушилось на побережье Индонезии в ночь с 22 по 23 декабря. Причиной стихийного бедствия стало извержение вулкана Анак Кракатау, расположенного на острове в Зондском проливе.

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