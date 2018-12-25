Вторник, 25 Декабря 2018 года
01:26:11 МСК

«Падение» метеорита под Хабаровском. Бурейская ГЭС продолжает работу

Экономика

Перекрытие Буреи завалом горных пород в труднодоступном районе примерно в 100 км от станции пока не оказывает влияния на работу Бурейской ГЭС

«Падение» метеорита под Хабаровском. Бурейская ГЭС продолжает работу
Jaroslav1707
Бурейская ГЭС

п.г.т. Новобурейский, Амурская область, 25 декабря 2018, 01:03 — REGNUM  Работа Бурейской ГЭС (Амурская область) продолжается в штатном режиме, сообщили в пресс-службе РусГидро.

Комментируя информацию о том, что из-за падения метеорита под Хабаровском было перекрыто русло реки Бурея, в РусГидро сообщили:

«Бурейская ГЭС работает в штатном режиме — в соответствии с указаниями Федерального агентства водных ресурсов. Перекрытие Буреи завалом горных пород в труднодоступном районе примерно в 100 км от станции пока не оказывает влияния на работу Бурейской ГЭС».

Уточняется, что завал образовался, предположительно, из-за схода оползня и теперь для восстановления естественного притока воды в водохранилище гидроэлектростанции потребуется расчистка русла Буреи.

«Решения о возможных мерах в отношении завала из горных пород будут приняты после завершения его обследования и получения заключений со стороны специализированных научных и проектных организаций РусГидро и МЧС», — добавили в организации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 декабря появилась информация о падении метеорита в Хабаровском крае, которое якобы случилось несколько дней назад. Была снесена вершина сопки, и обрушившаяся скала перекрыла русло Буреи. Позже информацию о метеорите на ГЭС опровергли. Оказалось, что камни в реку попали из-за оползня.

Читайте ранее в этом сюжете: Гигантский метеорит упал в Хабаровском крае

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Метеориты, метеоры, кометы, астероиды
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить