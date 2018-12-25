В Германии совершено нападение на лагерь энергетиков

Аахен, Германия, 25 декабря 2018, 13:05 — REGNUM В Германии в рождественскую ночь неизвестные атаковали лагерь сотрудников безопасности энергетического концерна RWE, занимающегося добычей бурого угля, передает канал n-tv со ссылкой на полицию Аахена.
Инцидент произошел в лесу Хамбахер Форст (Северный Рейн-Вестфалия), вокруг которого уже несколько месяцев идет спор между защитниками окружающей среды и концерном RWE. Неизвестные в масках забросали камнями автомобили и подожгли два из них и баррикаду, а также повредили пожарные машины и скрылись в лесу.
На месте происшествия работал большой контингент полицейских, включая вертолет. Начато расследование о предполагаемом нарушении общественного порядка, умышленном поджоге и попытке нанесения телесных повреждений.
Это не первое нападение на энергетиков. Концерн RWE намеревался вырубить часть леса с целью расширить добычу бурого угля открытым способом, однако в октябре по иску неправительственной экологической организации суд временно запретил делать это.
В течение нескольких месяцев здесь проходили многотысячные митинги, организованные обеими сторонами. Полиция периодически ликвидирует лагеря активистов вокруг Хамбахер Форст.
Как сообщало ИА REGNUM, 21 декабря в Германии в Рейнском угольном бассейне была закрыта последняя каменноугольная шахта. Теперь Германия будет закупать для своих нужд импортный каменный уголь.
Читайте также: В Германии торжественно закрыта последняя угольная шахта в стране
Читайте ранее в этом сюжете: В Рейнском бассейне сожжены автобусы, перевозившие шахтеров на митинг