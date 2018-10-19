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В Кёльне арестована предполагаемая участница ИГИЛ*

Политика

* организация, деятельность которой запрещена в РФ

Кёльн, Германия, 19 октября 2018, 10:25 — REGNUM  46-летняя гражданка Германии была арестована в аэропорту Кёльн/Бонн 17 октября по подозрению в принадлежности к террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом пишет газета Daily Sabah.

По данным Федеральной прокуратуры Германии, женщина в 2015 году вышла замуж за члена организации из Сирии и уехала с ним на Ближний Восток. Супруги жили в квартире в Мосуле (Ирак), предоставленной террористической организацией, откуда были изгнаны законные владельцы жилплощади. Вскоре муж погиб, и женщина в 2016 году покинула организацию и переехала в Турции. Она была арестована при попытке вернуться домой.

Арестованная подозревается в членстве в иностранной террористической организации и в соучастии в военном преступлении — завладении чужим имуществом в ходе боевых действий.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 октября власти Германии сообщили о срыве планов террористов по организации крупного теракта на музыкальном фестивале на севере страны.

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Теракты в Германии
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