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В Нижегородской области произошло ДТП с участием автобуса

Происшествия

В настоящее время выясняются подробности данного происшествия

В Нижегородской области произошло ДТП с участием автобуса
Иван Шилов © ИА REGNUM
Скорая помощь

Нижний Новгород, 22 декабря 2018, 23:38 — REGNUM  В Нижегородской области перевернулся автобус с пассажирами. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

ДТП произошло в субботу, 22 декабря, в Навашинском районе. По последним данным, в результате инцидента пострадали шесть человек.

Отмечается, что водитель транспортного средства, в котором всего находились 36 человек, вероятно, не справился с управлением.

В настоящее время выясняются подробности данного происшествия.

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