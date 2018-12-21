В Литве два человека погибли в ДТП с участием грузовика НАТО

Вильнюс, , 19:08 — REGNUM Два человека погибли в результате ДТП с участием военного грузовика НАТО и легкового автомобиля под Вильнюсом. Об этом сообщили 21 декабря в пресс-службе армии Литвы.

Авария произошла сегодня утром на 35-м километре автодороги Пикялишкис — Майшягала. Грузовик MAN с солдатами НАТО столкнулся с автомобилем Volvo S60.

В результате аварии погибли две девушки, находившиеся в Volvo. Никто из военнослужащих не пострадал.

По данному факту проводится расследование, выясняются все обстоятельства произошедшего.