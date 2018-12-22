В Колумбии убит лидер вооруженной группировки «Фронт Оливер Синистерра»

Богота, , 14:11 — REGNUM Лидер вооруженной колумбийской группировки «Фронт Оливер Синистерра» Вальтер Артисала, известный как Гуачо, убит в столкновении с армией Колумбии. Об этом официально заявил президент Колумбии Иван Дуке 21 декабря, передает канал TeleSur.

По словам Дуке, столкновение произошло в департаменте Нариньо, граничащем с Эквадором. Иван Дуке назвал Гуачо «одним из самых страшных преступников, которых когда-либо знала страна».

Охота за Гуачо и его сподвижниками продолжалась более полугода. Как сообщало ИА REGNUM, промышляющая наркоторговлей группировка «Фронт Оливер Синистерра» похитила и убила трех сотрудников эквадорской газеты El Comercio, а также семейную пару весной этого года. Она несет ответственность и за другие преступления на границе.

Эта банда откололась от леворадикальной группировки «Революционные вооружённые силы Колумбии» (ФАРК), которая сложила оружие в 2016 году и создала зарегистрированную политическую партию.

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