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Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировано в Африке

Происшествия

Эпицентр находтся на территории Зимбабве

Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировано в Африке
Ray Bouknight
Сейсмограф

Хараре, 22 декабря 2018, 10:12 — REGNUM  Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Зимбабве. Об этом 22 декабря сообщила Геологическая служба США.

Подземный толчок был зафиксирован в 08:37 мск.

Отмечается, что эпицентр толчков находился в 53 километрах на юго-восток от города Чипиндж. Глубина залегания очага землетрясения составила 7,6 километров.

Информации о разрушениях или пострадавших в результате действия землетрясения не поступало.

Ранее сообщалось о землетрясении магнитудой 5,9, которое было зафиксировано в Папуа — Новой Гвинее. О пострадавших и разрушениях в результате землетрясения информации не поступало.

Читайте ранее в этом сюжете: Землетрясение магнитудой 5,9 зафиксировано в Папуа — Новой Гвинее

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Землетрясения
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