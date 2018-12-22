Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировано в Африке

Хараре, , 10:12 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Зимбабве. Об этом 22 декабря сообщила Геологическая служба США.

Подземный толчок был зафиксирован в 08:37 мск.

Отмечается, что эпицентр толчков находился в 53 километрах на юго-восток от города Чипиндж. Глубина залегания очага землетрясения составила 7,6 километров.

Информации о разрушениях или пострадавших в результате действия землетрясения не поступало.

Ранее сообщалось о землетрясении магнитудой 5,9, которое было зафиксировано в Папуа — Новой Гвинее. О пострадавших и разрушениях в результате землетрясения информации не поступало.

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