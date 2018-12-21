Землетрясение магнитудой 5,9 зафиксировано в Папуа — Новой Гвинее

Порт-Морсби, , 10:27 — REGNUM В Папуа — Новой Гвинее в районе восточного побережья острова Новая Британия произошло землетрясение магнитудой 5,9. Об этом сообщает 21 декабря Геологическая служба США.

Отмечается, что эпицентр подземных толчков находился в 128 км к юго-западу от города Кокопо, расположенного на северо-восточной оконечности острова. Очаг землетрясения, по данным сейсмологов, залегал на глубине 10 км. В настоящее время нет никаких данных о пострадавших или разрушениях.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 21 декабря, землетрясение магнитудой 5,2 произошло на северо-западе Китая, в Кызылсу-Киргизском автономном округе Синьцзян-Уйгурского автономного района.

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