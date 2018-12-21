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В Японии вновь арестовали экс-главу Nissan по новому обвинению

Происшествия

Карлос Гон мог переписать на автоконцерн свои личные потери от финансовых операций

Токио, 21 декабря 2018, 08:13 — REGNUM  Прокуратура в Японии вновь арестовала бывшего главу автоконцерна Nissan Карлоса Гона в связи с новыми обвинениями, сообщает 21 декабря Kyodo.

По данным издания, Карлос Гон мог переписать на концерн свои личные потери от финансовых операций, речь идет о более 1,8 млрд иен (более $16 млн).

Напомним, 20 декабря суд отклонил просьбу прокуратуры продлить срок ареста Гона еще на 10 дней, однако в этот день обвиняемый так и не вышел из камеры.

Напомним, бывшего председателя совета директоров и генерального директора альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона арестовали в Японии 19 ноября по подозрению в финансовых махинациях.

По данным следствия, будучи топ-менеджером он декларировал уменьшенный размер своих доходов и расходовал средства компании не по назначению. Также его обвинили в сокрытии доходов на сумму 5 млрд иен (около $44 млн)

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