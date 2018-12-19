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Экипаж корабля из России спасен береговой охраной Турции

Происшествия

Грузовой корабль сел на мель вблизи приморского города Силе

Экипаж корабля из России спасен береговой охраной Турции
Darwinek
Побережье Силе

Анкара, 19 декабря 2018, 19:27 — REGNUM  Турецкие спасатели доставили на берег 16 матросов с грузового корабля, севшего на мель у черноморского побережья страны, 19 декабря передает агентство Associated Press.

Грузовой корабль «Наталия» под флагом Коморских островов, шедший в Турцию из России, сел на мель вблизи приморского города Силе.

Спасательная операция, которая продолжалась несколько часов, велась в непростых погодных условиях — на черноморском побережье Турции бушует шторм.

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