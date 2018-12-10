В Китае продолжаются поиски членов экипажа затонувшего грузового судна

Чунцин, Китай, , 07:13 — REGNUM Спасатели и ищут пятерых членов команды, пропавших без вести в результате крушения грузового судна на участке реки Янцзы близ города Ваньчжоу муниципалитета Чунцина, которое произошло вечером по местному времени 8 декабря, сообщает агентство Синьхуа.

Инцидент произошел около 19:00 по местному времени 8 декабря, сообщили местные власти. После получения информации о кораблекрушения, на место происшествия была немедленно направлена поисково-спасательная команда. Причины произошедшего пока расследуются.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце ноября на востоке Китая затонула лодка с восемью рыбаками на борту. Троих удалось спасти по горячим следам.

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