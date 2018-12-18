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Посольство РФ проверяет данные о севшем на мель в Британии сухогрузе

Происшествия

На борту судна находятся 18 человек, все они — российские граждане

Лондон, 18 декабря 2018, 12:27 — REGNUM  Посольство России в Лондоне проясняет ситуацию с российским судном «Кузьма Минин», которое село на мель у берегов Великобритании, сообщает 18 декабря РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря дипслужбы.

«Посольство связывается с местными властями и спасательными службами для прояснения ситуации», — рассказали в российской дипслужбе.

Напомним, ранее сообщалось, что российский сухогруз «Кузьма Минин» сел на мель у юго-западных берегов Великобритании. На борту судна находятся 18 человек, все они — российские граждане.

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Происшествия на воде
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