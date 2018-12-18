Российский сухогруз «Кузьма Минин» сел на мель у берегов Великобритании

Лондон, , 11:47 — REGNUM У юго-западных берегов Великобритании сел на мель российский сухогруз «Кузьма Минин». Об этом сегодня, 18 декабря, сообщило британское агентство по морской и береговой охране.

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Уточняется, что инцидент произошёл недалеко от графства Корнуолл. В этом районе был сильный ветер и дождь. На борту 16-тонного судна находится 18 человек. Все они — граждане России.

https://twitter.com/MCA_media/status/1074935995110436864

«Буксир на подходе, спасательная шлюпка находится рядом. Команда береговой охраны оцепила судно», — говорится в сообщении агентства в Twitter.

Напомним, в середине 2018 года теплоход «Кузьма Минин» Мурманского морского пароходства был арестован за долги судовладельца и стоял в порту Тернезен (Нидерланды).

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