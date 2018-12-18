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Сотрудники ФБС задержали банду, промышлявшую оружием

Происшествия

Злоумышленники орудовали сразу в нескольких регионах страны

Москва, 18 декабря 2018, 11:11 — REGNUM  В России пресечена деятельность межрегиональной преступной группы. Как сообщили 18 декабря корреспонденту ИА REGNUM в управлении ФСБ России по Калужской области, злоумышленники, которые занимались восстановлением боевых свойств гражданских образцов оружия и изготовлением боеприпасов в подпольных мастерских, орудовали на территории ряда регионов страны.

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Организатор криминального бизнеса и активные члены преступной группы были задержаны сотрудниками ФСБ РФ во взаимодействии с МВД России и Росгвардией в Москве, Московской, Брянской, Калужской и Нижегородской областях.

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В ходе проведенных обысков было обнаружено и изъято большое количество огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывных устройств и средств инициирования взрыва. Прекращена деятельность двух нелегальных мастерских по модернизации оружия и изготовлению патронов.

По результатам экспертиз изъятого оружия будут приняты решения о возбуждении в отношении членов преступной группы уголовных дел.

Как сообщало ИА REGNUM, весной 2018 года на территории Московской, Новгородской и Тверской областей была прекращена деятельность четырёх подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению патронов. Всего в поле зрения представителей ФСБ и сотрудников МВД попали 32 гражданина, причастных к организации и функционированию незаконного оборота оружия на территории 14 регионов страны.

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Незаконный оборот огнестрельного оружия
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