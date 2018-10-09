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ФСБ изъяла 36 взрывных устройств и оружие в Петербурге и Петрозаводске

Политика

Пресечена деятельность незаконных лабораторий и мастерских, занимавшихся изготовлением оружия и СВУ

ФСБ изъяла 36 взрывных устройств и оружие в Петербурге и Петрозаводске
Цитата из x/ф «Мать». Реж. Всеволод Пудовкин. 1926. СССР
Тайник с оружием

Москва, 9 октября 2018, 10:52 — REGNUM  Федеральная служба безопасности РФ задержала в Петрозаводске и Санкт-Петербурге троих активных участников межрегиональной преступной группы, причастной к изготовлению и сбыту самодельных взрывных устройств (СВУ), огнестрельного оружия и боеприпасов на территории СЗФО.

«Прекращена деятельность лаборатории по переработке, ремонту оружия и изготовлению СВУ в г. Петрозаводске, а также мастерской по модернизации огнестрельного оружия и изготовлению боеприпасов в г. Санкт-Петербурге», — сообщили 9 октября в ФСБ России.

У предполагаемых преступников изъято 36 СВУ, свыше 1300 грамм взрывчатого вещества и его компонентов, 19 единиц огнестрельного оружия (пистолеты ПМ, «Люгер» и другие, винтовка Мосина, обрезы ружей), 1400 различных патронов, две гранаты, свыше ста основных частей оружия, а также инструменты для его ремонта и изготовления.

Задержанные граждане заключены под стражу. Возбуждено и расследуется сразу несколько уголовных дел по ч. 2 ст. 222 УК РФ.

Продолжаются оперативные и следственные действия по установлению возможной причастности членов преступной группы к совершению других преступлений с использованием оружия и взрывных устройств.

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Незаконный оборот оружия и борьба с ним
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