Нижегородский губернатор об угрозах коллекторов: аморально и преступно

Нижний Новгород, , 20:04 — REGNUM Нижегородский губернатор Глеб Никитин поблагодарил средства массовой информации за привлечение внимания к проблеме, когда коллекторы, пытаясь истребовать долги женщины, пришли к ее дочерям и, используя «грязные методы», в числе которых угрозы в адрес их маленьких детей, потребовали оплатить задолженность. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном правительстве.

«Нужно, чтобы абсолютно все поняли — зарабатывать деньги таким способом не только аморально, но и преступно. Я прошу правоохранительные органы однозначно реагировать на подобные факты, где четко прослеживается не только нарушение закона, но и возникает угроза для здоровья и жизни людей», — считает Никитин.

Он отметил, что необходимо работать над созданием механизмов, которые не позволят подобным «коллекторам чувствовать себя в безопасности».

Никитин поручил департаменту региональной безопасности Нижегородской области взять на контроль ход расследования и доложить по итогам.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, мать женщин, с которой они долгие годы не общались, взяла заем на 25 тыс. рублей в микрофинансовой организации, но не отдала его в срок. Задолженность была передана коллекторам, и те потребовали выплаты долга не с самой должницы, а с ее дочерей, у которых по двое маленьких детей. Контакты дочерей при оформлении кредита указала сама должница. Сумма долга женщины с процентами — 47 тыс. рублей.

Одну из сестер коллекторы нашли в социальных сетях.

«Нашли фото моих детей и написали: «А если он сдохнет?» — рассказала пострадавшая.

Вторая сестра столкнулась с телефонными угрозами.

«Он мне обещал повторение ульяновской трагедии здесь у нас, когда пострадал полуторагодовалый ребенок от действий коллектора. Он кинул зажигательную смесь в дом, и она попала в кроватку к малышу. В этот же день моей сестре сказали, что не обижайтесь, если один из детей у вас пропадет. Причем сказала женщина, которая звонила из этой же конторы», — рассказала она.

По словам обеих женщин, в правоохранительные органы они уже обращались, но от угроз их это не избавило.

В настоящее время по данному факту СУ СКР Нижегородской области проводит доследственную проверку.

Читайте ранее в этом сюжете: «Если он сдохнет?»: нижегородские коллекторы угрожают матерям смертью детей