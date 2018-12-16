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В ДНР сообщили о столкновении с разведчиками ВСУ

Происшествия

Боестолкновение произошло в ночь на 16 декабря в районе населенного пункта Верхнеторецкое

Донецк, 16 декабря 2018, 16:48 — REGNUM  Две диверсионно-разведывательные группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) предприняли попытку прорыва на Горловском направлении. Об этом, как передает «Донецкое агентство новостей», сообщил начальник пресс-службы Управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

По его словам, боестолкновение произошло в ночь на 16 декабря в районе населенного пункта Верхнеторецкое.

Безсонов отметил, что в результате ночного рейда пострадали пятеро разведчиков ВСУ, остальных «принудили к паническому бегству».

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Как передавало ИА REGNUM, 13 декабря начальник пресс-службы управления Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Даниил Безсонов заявил, что на территорию консервного завода в Мариуполе украинские боевики доставили большое количество бочек с химвеществами.

По его словам, украинские силовики могут взорвать хранилище, где сосредоточены емкости.

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