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В ДНР заявили об уничтожении двух беспилотников ВСУ

Происшествия

«Уничтожено (в Донбассе) два ударных БПЛА»

Донецк, 15 декабря 2018, 19:43 — REGNUM  Два ударных беспилотных летательных аппарата (БПЛА), принадлежащих Вооруженным силам Украины (ВСУ), сбили в Донбассе. Об этом, как передает «Донецкое агентство новостей», заявил начальник пресс-службы Народной милиции ДНР Даниил Безсонов на брифинге.

«Сегодня (15 декабря) нашими защитниками уничтожено (в Донбассе) два ударных БПЛА типа «квадрокоптер», — сказал Безсонов.

Как передавало ИА REGNUM, 14 декабря заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что вооруженные силы ДНР приведены в полную боевую готовность в связи с готовящимся широкомасштабным наступлением ВСУ на южном фланге линии фронта в Донбассе.

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Война в Донбассе
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