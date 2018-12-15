В ДНР заявили об уничтожении двух беспилотников ВСУ

Донецк, , 19:43 — REGNUM Два ударных беспилотных летательных аппарата (БПЛА), принадлежащих Вооруженным силам Украины (ВСУ), сбили в Донбассе. Об этом, как передает «Донецкое агентство новостей», заявил начальник пресс-службы Народной милиции ДНР Даниил Безсонов на брифинге.

«Сегодня (15 декабря) нашими защитниками уничтожено (в Донбассе) два ударных БПЛА типа «квадрокоптер», — сказал Безсонов.

Как передавало ИА REGNUM, 14 декабря заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что вооруженные силы ДНР приведены в полную боевую готовность в связи с готовящимся широкомасштабным наступлением ВСУ на южном фланге линии фронта в Донбассе.

Читайте также: ДНР: ВСУ усилят свое наступление на юге Донбасса боевыми кораблями

А также: Басурин: Армия ДНР приведена в боевую готовность перед наступлением ВСУ