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Группу нелегальных мигрантов с детьми задержали пограничники США

Происшествия

Нарушители заявили, что хотели попросить убежища в Соединенных Штатах

Тихуана, Мексика, 14 декабря 2018, 08:19 — REGNUM  Пограничники Соединенных Штатов задержали группу нелегальных мигрантов, пытавшихся в районе мексиканского города Тихуана преодолеть барьер на границе между Мексикой и США. Об этом пишет портал Excelsior.

Отмечается, что мигрантам удалось перелезть через высокий забор, после чего они были схвачены патрулем. Нарушители заявили, что хотели попросить убежища в США. Среди задержанных 12 человек трое — несовершеннолетние, отмечает онлайн-издание.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 ноября стало известно, что правоохранители США применили слезоточивый газ и резиновые пули против нелегальных мигрантов, пытавшихся прорваться с территории мексиканской Тихуаны.

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